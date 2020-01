Soţia prinţului Harry s-a întors în Canada, pentru a fi alături de fiul lor, Archie Anuntul facut de printul Harry si de Meghan miercuri seara, pe retelele de socializare, pare sa-i fi luat pe nepregatite pe regina Elisabeta, bunica lui Harry, si pe ceilalti membri ai Casei Regale.



Familia regala britanica este afectata si dezamagita de decizia socanta luata de printul Harry si sotia sa Meghan, duci de Sussex, de a se retrage din rolurile pe care le indeplineau si de a trai independent financiar fata de Casa Regala, a declarat o sursa de la Palatul Buckingham citata joi de Reuters si Press Association. Sursa a precizat ca ceilalti membri ai familiei regale au inceput… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

