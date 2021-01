Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de oameni au protestat sambata in Rusia la apelul opozantului Aleksei Navalnii pentru a cere eliberarea sa, demonstratii ilegale in urma carora au fost retinute peste 2.500 de persoane si au avut loc ciocniri in mai multe mari orase, inclusiv la Moscova, relateaza AFP si Reuters, potrivit…

- Peste o mie de persoane au fost arestate de fortele de ordine sambata in Rusia in cursul manifestatiilor in favoarea opozantului Aleksei Navalnai, potrivit ONG-ului OVD-Info, specializat in monitorizarea manifestatiilor in aceasta tara, relateaza AFP, Reuters si dpa. In multimea estimata la 10.000 de…

- Sotia lui Aleksei Navalnii, principalul adversar politic al presedintelui rus Vladimir Putin, a fost arestata sambata in timpul unei manifestatii antiguvernamentale la Moscova. Peste 1.600 de persoane au fost retinute astazi in intreaga Rusie.

- Peste o mie de persoane au fost arestate de fortele de ordine sambata in Rusia in cursul manifestatiilor in favoarea opozantului Aleksei Navalnai, potrivit ONG-ului OVD-Info, specializat in monitorizarea manifestatiilor in aceasta tara, relateaza AFP, Reuters si dpa. In multimea estimata la 10.000 de…

- Sotia lui Aleksei Navalnii, principalul adversar politic al presedintelui rus Vladimir Putin, a fost arestata sambata in timpul unei manifestatii antiguvernamentale la Moscova. Aproape 1.100 de persoane au fost retinute astazi in intreaga Rusie.

- Sotia lui Aleksei Navalnii, principalul adversar politic al presedintelui rus Vladimir Putin, a fost arestata sambata in timpul unei manifestatii antiguvernamentale la Moscova. Peste 860 de persoane au fost retinute astazi in intreaga Rusie.

- Politia rusa a retinut-o sambata pe Iulia Navalniia - sotia principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, aflat in detentie - la un protest care are loc la Moscova, dupa cum a anuntat chiar ea pe contul ei de Instagram, dintr-o duba a politiei, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Fondul de lupta anticoruptie (FBK) al opozantului rus Aleksei Navalnii a publicat marti, la doua zile dupa arestarea sa la revenirea din Germania la Moscova, o ancheta care - potrivit FBK - demonstreaza coruptia lui Vladimir Putin si a anturajului sau pentru a-l inzestra pe presedintele rus cu un "veritabil…