Soția actorului Jude Law (47 de ani), Phillipa Coan (33 de ani), a adus pe lume primul lor copil. Anunțul a fost facut chiar de actor, in cadrul emisiunii “The Tonight Show”. „Este cu adevarat minunat. Ne simțim destul de binecuvantați ca am fost intr-un moment in care am putut, ca familie, sa ne cuibarim și sa ne bucuram de compania celuilalt și de fiecare zi dupa cum a venit”, a spus Law, potrivit Daily Mail . Jude Law a declarat de nenumarate ori ca iși dorește o familie numeroasa.