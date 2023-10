Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare, asta dupa ce s-a afișat complet schimbata. Soția lui Smiley a decis sa-și schimbe look-ul, astfel ca a renunțat la parul lung și s-a intors la cel scurt. Iata ce imagine a postat pe contul ei personal de Instagram!

- Florin Salam a implinit 44 de ani, iar cu ocazia aniversarii sale a dat o petrecere cu fast alaturi de familia sa, insa gestul facut de soția sa Roxana Dobre a fost cel care a induioșat profund inimile fanilor.

- Oana Lis a absolvit cursurile Facultații de Psihologie și profeseaza, atat cat ii permite timpul, caci singura are grija de Viorel Lis, care are probleme de sanatate. In paralel, ea susține și cursuri de dezvoltare, care dureaza timp de o luna. Soția lui Viorel Lis incepe pe 17 octombrie un curs de…

- Scandalurile par ca se țin scai de Florin Salam. Dupa ce nu s-a mai putut prezenta la nunțile la care trebuia sa cante din cauza problemelor de sanatate, acum trece din nou printr-o perioada tensionata. Barbatul a vandut o proprietate din sectorul 3 al Capitalei, iar totul s-a transformat intr-un scandal…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu se casatoresc religios astazi, upa ce in urma cu doi ani au facut cununia civila. Tot astazi va avea loc petrecerea de nunta, intr-o locație de poveste, iar alaturi le vor fi prietenii și familia.Prezentatorul TV și soția lui se vor cununa religios, astazi, iar apoi…

- TikTok adauga o noua optiune pentru utilizatorii sai, care vor putea posta si text, pe langa video-uri si imagini, anunta compania, intr-un context in care si alte platforme se orienteaza spre acest format, pentru a profita de vulnerabilitatile Twitter.Dar, pe TikTok, aceste postari nu arata ca cele…