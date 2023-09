Stiri pe aceeasi tema

- Emma Coronel Aispuro, sotia traficantului mexican de droguri El Chapo, a fost condamnata in noiembrie 2021 de justitia americana la trei ani de inchisoare. Aceasta a fost pusa miercuri in libertate, potrivit registrelor administratiei penitenciare, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Ambasada Statelor Unite in Romania alaturi de American Councils for International Education (Consiliile Americane pentru Educație Internaționala) și de Ministerul Educației Naționale invita liceenii cu cetațenie romana sa participe la Programul FLEX 2024-2025. Programul educațional FLEX este finanțat de catre Departamentul de Stat…

