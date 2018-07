Sotia lui Cabral este insarcinata. Se umple showbiz-ul de gravide! Andeea Ibacka, sotia lui Cabral, a anutat ca este insarcinata. Este, se pare, un an foarte generos in cazul acestui subiect, showbiz-ul romanesc fiind deja plin de vedete gravide. E de ajuns sa le amintim pe Adelina Pestritu, Ela Craciun, Adela Popescu si Feli ori pe Roxana Ciuhulescu, cea care a nascut in urma cu cateva zile. Andreea Ibacka a anuntat ca este, in sfarsit, insarcinata, dupa un deceniu de relatie cu Cabral, cu care s-a casatorit in vara anului 2011. „Scriu dintr-o singura suflare… cu fluturi in stomac, asa cum ma…