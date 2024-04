Vestea care a șocat showbiz-ul! CRBL și soția lui, Elena, se despart! Inca un divorț in lumea mondena autohtona! Vestea a fost aflata joi, 4 aprilie, și a produs o unda de șoc in randul apropiaților și al fanilor celor doi soți, mai ales ca erau cunoscuți drept unul dintre cele mai solide și fericite cupluri din showbiz. Cunoscutul artist CRBL și soția lui, Elena, se despart. […] The post Vestea care a șocat showbiz-ul! CRBL și soția lui, Elena, se despart! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- CRBL și Elena divorțeaza dupa 16 ani de casnicie, iar anuntul a fost facut de aceștia in mediul online, in urma cu puțin timp. Deși nu au dezvaluit public motivele care au stat la baza acestei decizii, cei doi au subliniat ca au reflectat profund asupra situației inainte de a lua aceasta hotarare importanta.

