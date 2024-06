Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 29 mai 2024. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea gasești Horoscop zilnic cu previziuni in dragoste, bani sau sanatate. Afla ce iți rezerva astrele pentru ziua de azi.Horoscop Berbec - 29 mai 2024:Ai la dispoziție o zi care creeaza un context favorabil pentru a te elibera…

- In ziua de marți, 14 mai, polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției 4 Pitești au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de furt calificat și tentativa la furt calificar și au reținut un tanar in varsta de 18 ani, din Craiova. Potrivit Biroului de presa…

- Romanul de 40 de ani a fost identificat de jandarmii din Caras-Severin. In urma verificarilor facute in aplicatia eDAC, acestia au constatat ca pe numele lui era emis un mandat european de arestare in vederea extradarii, el fiind acuzat de 16 infractiuni comise in Italia, Germania si Romania.„Situatia…

- Operat la genunchi, pe 29 aprilie 2024, in urma unei infecții, Florin Piersic se afla in continuare internat. Insa, cum familia maestrului a cerut discreție totala, iar el nu le raspunde prietenilor la telefon, marii actori au ales sa ii transmita mesaje de suflet, prin intermediul Playtech Știri. Ileana…

- Imaginile publicate saptamana aceasta de cancan.ro in care Cabral apare distrandu-se intr-un club de fițe din Mamaia Nord, de 1 mai, il arata pe prezentator parasind localul impreuna cu doua brunete.

- Ovidiu Sabau nu este mulțumit de prestația echipei din ultima perioada, avand in vedere ca a pierdut calificarea in finala Cupei Romaniei și a pierdut al doilea meci consecutiv in Superliga.

- Toata țara il cunoaște pe Cabral, fiind unul dintre cei mai in voga prezentatori TV din Romani. Este foarte iubit și toți il recunosc pe strada, fiind o prezența foarte apreciata. Puțini iși mai amintesc, insa, de fosta lui soție, Luana, cea care l-a facut tata pentru prima data. Cum arata fosta soție…

- Cristina Șișcanu are din nou probleme. Celebra jurnalista este foarte suparata și a vorbit pe rețelele de socializare despre tot ce i s-a intamplat. Prin ce a trecut soția lui Madalin Ionescu și cum a ajuns sa ramana fara telefon și mașina in drum, in plina zi. Cristina Șișcanu, din nou in dificultate…