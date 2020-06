Soţia lui Andrei Ştefănescu atacă din nou pe reţele sociale: Nimeni nu le dă un pumn în gură Artistul a postat pe internet, imediat dupa ce a fost internat, un clip video in care afirma faptul ca este asimptomatic si spera sa se intoarca acasa cat mai repede. Internautii l-au atacat pe acesta in nenumarate randuri, afirmand faptul ca acesta a fost platit pentru a declara ca este infectat cu coronavirus. In momentul in care a observat cum sotul sau este atacat din toate partile, sotia sa, Antonia, a postat pe Instagram un mesaj prin care ii pune la zid pe toti cei care afirma ca sotul ei nu este bolnav. Mai mult decat atat, artistul a fost criticat si pentru faptul ca si-a… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

