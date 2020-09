Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in urma cu doua zile soția lui Ali Manelistul a povestit ca l-ar fi prins cu amanta in casa, cea din urma a venit la „Acces Direct” pentru a-și spune punctul de vedere. Vera a avut o apariție cel puțin controversata, afișandu-se cu fața umflata.

- Un barbat din județul Ialomița s-a trezit dat afara din propria casa, dupa ce nevasta la reclamat la 112. Polițiștii au decis evacuarea acestuia din locuința, iar in cauza a fost deschis un dosar penal.

- Georgiana, soția lui Ali Sultanul, a revenit cu imagini bomba ce-l infațișeaza pe manelist și pe presupusa lui amanta. In acestea se poate observa cu ușurința cum tanara, pe numele ei Vera, nu știa despre faptul ca artistul are o partenera de viața și copii. Ba mai mult, domnișoara a marturisit ca este…

- Dupa ce soția lui a declarat public, la „Acces Direct”, faptul ca l-ar fi prins in propria ei casa cu amanta, Ali Sultanul a avut prima reacție. Celebrul manelist a dezvaluit cine este misterioasa femeie, dupa ce și-a dat propria partenera afara din locuința!

- Lista celor care sunt țepuiți cu sume mari de bani de catre artișii care nu mai ajuns la evenimente continua. Un tatic ar fi fost mințit de un manelist celebru ca ii canta la botezul fiului, insa nu a mai ajuns, dar banii i-ar fi luat!

- Un cunoscut manelist din Ploiești și-a "transmis" moartea pe internet. Era impreuna cu soția cand mașina lor a fost spulberata de tren. Doar tanara femeie a supraviețuit, dar este in stare grava la spital.

- Trupul neinsuflețit al lui Emi Pian a ajuns acasa, in urletele de durere ale familiei și prietenilor sai. Soția sa, Cristina, a fost la un pas sa leșine atunci cand și-a vazut partenerul de viața in sicriu. Ultima data cand l-a vazut in viața a fost luni seara, cand acesta a plecat cu afaceri in […]…

- Raspunsul fostei prezentatoare a fost unul destul de ferm, si acela ca familia este completa. Simona Gherghe a mai precizat ca s-a chinuit foarte tare ca sa ramana insarcinata, a fost la un pas sa apeleze de fertilizarea in vitro. „Nu! Suntem in formula completa! Prima oara am ramas insarcinata…