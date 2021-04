Stiri pe aceeasi tema

- Alec Baldwin este in culmea fericirii! Celebrul actor de la Hollywood in varsta de 62 de ani a devenit tata pentru a șaptea oara, semn ca-i place rolul de parinte. Deși pe el il cunoaște toata lumea, fiind faimosul pe intreg mapamondul, puțini știu ce varste au moștenitorii sai și cu ce se ocupa ceilalți…

- Soția actorului Alec Baldwin, Hilaria Baldwin, a postat pe contul de Instagram o fotografie cu fiica lor, Lucia, cel de-al șaselea copil al cuplului. Lucia a fost adusa pe lume de o mama surogat. „Suntem atat de indragostiti de fiica noastra, Lucia. La fel ca fratii si surorile tale, esti un vis devenit…

- La 62 de ani, actorul american Alec Baldwin este tata pentru a saptea oara. Sotia lui, Hilaria, a anuntat pe retelele sociale nasterea unei fetițe, adusa pe lume de o mama surogat. Micuța s-a nascut la doar cinci luni de la venirea pe lume a ultimului lor copil. Tata pentru... The post Alec Baldwin,…

- Mandra mamica a impartașit fanilor de pe rețelele de socializare o fotografie cu noua prezența din familia Baldwin, potrivit www.today.com . La 62 de ani, actorul american Alec Baldwin este tata pentru a saptea oara. Sotia lui, Hilaria, de 37 de ani, a anuntat pe retelele sociale nasterea fetitei Lucia,…

- Soția lui Flick s-a reprofilat, cel puțin pentru cateva minute, caci a ajuns acum sa fie actrița pe scenele teatrului din București. Denisa Filcea le-a dat marea veste fanilor, dupa ce mandra nevoie mare de rolul vieții sale, i-a mulțumit soțului ca i-a daruit o intalnire romantica, prima de altfel…

- De obicei, cel care provoaca scandaluri in familia lor e sotul ei, actorul Alec Baldwin. De data aceasta, insa, valva a fost starnita de cea care i-a daruit 5 copii. E vorba chiar despre sotie, despre Hilaria Baldwin.

- Andreea Balan este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. Energica și mereu cu zambetul pe chip, nici nu ai zice ca artista a trecut prin nunmeroase probleme, de-a lungul timpului. Cea mai grea incercare a fost, insa, in urma cu doi ani, atunci cand a suferit nu mai puțin de patru intervenții…

- Barbatul și cei doi copii au reușit sa iasa din autoturism, fara sa acuze probleme medicale menite sa le puna viața in pericol.Soția, in schimb, a ramas incarcerata. Echipajul de prim-ajutor a incercat sa o resusciteze, insa in cele din urma au fost nevoiți sa declare decesul. Femeia avea 43 de ani,…