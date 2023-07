In urma cu mai bine de o luna, pe data de 10 iunie, Adriana Simionescu a devenit mama pentru prima data. Fiica lui Adrian Minune traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și se bucura de timpul petrecut in compania micuței Noa Zenayda. De curand, proaspata mamica a postat o imagine emoționanta cu fetița și mama ei, in descrierea careia a scris un scurt mesaj prin care le marturisește fanilor cat de fericita este sa le aiba alaturi.