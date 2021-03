Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Serviciului de Control din cadrul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Gorj, Adrian Dobrin, a fost inmormantat luni. Soția sa, Georgiana, a transmis un mesaj tranșant pe o rețea de socializare. Adrian Dobrin, care suferea de COVID-19, a decedat duminica in ambulanța care trebuia sa-l transporte…

- Trei controale au loc simultan la Serviciul de Ambulanța Județean Gorj, in legatura cu moartea inspectorului de la Direcția de Sanatate Publica Gorj. Sunt verificari de la Direcția de Sanatate Publica Gorj, Corpul de Control al prefectului și Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj. De precizat ca…

- Direcția de Sanatate Publica(DSP) a sesizat Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj in urma decesului inspectorului Adrian Dobrin, șeful Servicului Control Sanatate Publica(fostul SANEPID). Barbatul, infectat cu COVID și in stare grava, a murit la finalul saptamanii trecute la Spitalul Județean din…

- Conducerea Servicului de Ambulanța Județean(SAJ) Gorj arunca vina pe siguranța electrica in cazul in cazul inspectorului de sanatate publica Adrian Dobrin ramas fara ventilator in timp ce era transferat la un alt spital. Ulterior, dupa cateva ore s-a produs și decesul barbatului care era infectat și…

- Bolnav de Covid, șeful Inspecției de Sanatate Publica din Gorj a murit dupa ce, pe timpul transportului spre Capitala, ambulanța in care se afla s-a defectat. Sambata dupa amiaza s-a decis transferul la București, intrucat Adrian Dobrin depindea de oxigen, fiind cuplat la ventilator. In apropiere de…

- Șeful Serviciului Control in Sanatate Publica din cadrul Direcției de Sanatate Publica Gorj a murit aseara de coronavirus. Adrian Dobrin, avea 48 de ani, și era internat de cateva zile la Spitalul COVID din Targu-Carbunești. Din cauza ca starea de sanatate a pacientului s-a inrautațit, ieri a fost luata…

