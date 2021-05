Javier Humet a trecut prin momente cumplite. Soția sa a decedat dupa un atac cerebral suferit pe 9 mai, chiar in noaptea in care echipa Dinamo a devenit campioana. Anunțul a fost facut chiar de clubul Dinamo, care s-a aratat șocat. „Condoleante, Javier Humet! Suntem alaturi de tine! Suntem cutremurati si gasim cu greu cuvinte in aceste momente teribile pentru campionul nostru Javier Humet. Am sperat timp de zece zile intr-un miracol, dar cu toate rugaciunile noastre sotia sa a plecat pentru totdeauna intr-o lume mai buna. Clubul Sportiv Dinamo si intreaga familie a sportului dinamovist sunt alaturi…