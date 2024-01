Soția bărbatului din Galați care a devastat 5 mașini se teme de moarte: „Are tulburare delirantă. Voia să mă omoare” Barbatul din Galati care a distrus si incendiat cinci masini fusese externat de curand de la Psihiatrie. A ajuns acolo dupa ce si-a amenintat sotia ca o ucide. Iesit din spital, nu si-a mai luat tratamentul. Femeia acuza acum medicii ca au tratat cazul superficial si l-au lasat sa plece acasa. Este drama din familiile celor cu astfel de probleme care se tem ca autoritatile intervin abia cand se intampla o nenorocire. Individul periculos a fost arestat pentru 30 de zile. Articolul Soția barbatului din Galați care a devastat 5 mașini se teme de moarte: „Are tulburare deliranta. Voia sa ma omoare”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

