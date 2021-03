Soția agresorului din Onești, care luni a ucis doua persoane pe care le-a sechestrat, a fost arestata preventiv. Decizia a fost stabilita de catre Judecatoria Onești. Potrivit Digi24, femeia a fost arestata fiind acuzata de complicitate la luare de ostatici. Dupa tragicul eveniment femeia a fost reținuta de oamenii legii. Scenele groazei au avut loc, luni, intr-un apartament situat la etajul trei dintr-un bloc din Onești. Soția agresorului se afla la acel moment la etajul patru al cladirii. Apartamentul in care a avut loc evenimentul tragic a aparținut in trecut celor doi soți. Cu 12 ani in urma…