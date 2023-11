Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de marți, 7 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Suceava, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava, au documentat activitatea infracționala a trei persoane, cercetate pentru savarșirea infracțiunilor de trafic…

- Cinci traficanți care vindeau droguri tinerilor, inclusiv liceenilor, din Argeș au fost arestați pentru urmatoarele 30 de zile. Ei comercializau substanțe cu efect psihoactiv și droguri de risc și mare risc cu sume cuprinse in 25 și 500 lei.

- Doi barbati au fost arestati preventiv de Tribunaul Cluj pentru trafic de droguri, detinere de droguri si efectuarea de operatiuni cu droguri. Ei au adus stupefiantele din Spania.”La data de 28 octombrie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj, impreuna cu procurorii…

- Autoritațile nu mai tolereaza ieșirile violente! Cel puțin, acesta este mesajul pe care l-au transmis dupa conflictul care a avut loc la Soporu de Campie, in urma cu 2 zile. Aseara, polițiștii din Campia Turzii i-au reținut pe cei doi agresori, tata și fiu, iar azi Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Polițiștii Biroului Rutier din cadrul IPJ Timiș au reținut astazi un tanar in varsta de 18 ani, banuit de comiterea mai multor infracțiuni rutiere. Adolescentul fara permis de conducere a provocat un accident in timp ce conducea o motocicleta neinmatriculata. „In fapt, la data de 11 octombrie, in jurul…

- Ionuț Doldurea – fiul primarului din Caracal – și Cosmin Stanga, patronii firmei Flagas SRL, care detinea statia GPL de la Crevedia unde au avut loc cele doua explozii soldate cu moartea a cinci oameni si cu ranirea a peste 50, au fost arestați preventiv. Judecatoria Sectorului 5 a decis, miercuri,…

- Biroul de informare publica si relatii cu presa din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Prin ordonanta Parchetului de pe langa Tribunalul Timis din data de 29 august 2023 s a pus in miscare actiunea penala fata de T. M.,…