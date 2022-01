Comitetul de coordonare a vaccinarii anunta ca 114.000 doze de vaccin de la compania Pfizer BioNTech vor ajunge marti in Romania. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana si vor sosi pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Imunizarea copiilor din categoria 5-11 ani va incepe in 26 ianuarie, in 220 de centre la nivel national. Potrivit CNCAV, prima transa de vaccinuri pediatrice soseste in tara, constand in 114.000 doze de vaccin de la compania Pfizer BioNTech. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. "Vaccinurile sunt…