Soros părăsește Europa Open Society Foundations (OSF), organizația caritabila inființata de miliardarul George Soros, intenționeaza sa spuna adio celor mai multe dintre activitațile sale din Europa. Atenția și banii OSF se vor indrepta de acum inainte catre alte cauze de pe alte continente. „Noua direcție strategica aprobata prevede retragerea și incetarea unor mari parți din activitatea noastra actuala in cadrul Uniunii Europene, schimbandu-ne atenția și alocarea de resurse catre alte parți ale lumii”, se precizeaza intr-un email trimis angajatilor OSF si consultat de Reuters. ”Este o decizie de perspectiva, bazata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

