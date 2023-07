Stiri pe aceeasi tema

- La data de 15 iulie 2023, in jurul orei 19.30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Alba au oprit, pentru control, pe Bulevardul Horea din Alba Iulia, un autoturism condus de un tanar de 22 ani, din comuna Ighiu, județul Alba. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul drogtest, a rezultat…

- La data de 15 iulie 2023, in jurul orei 19.30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Alba au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 22 ani, din comuna Ighiu, județul Alba. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul drogtest, a rezultat ca era sub influența substanțelor…

- Eveniment Prinși bauți la volan, doi barbați din Alexandria s-au ales cu dosar penal și pentru “furt in scop de folosința” iulie 10, 2023 10:33 Sambata, 8 iulie, ora 00.57, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Alexandria au depistat un barbat de 55 de ani, din municipiul Alexandria, in timp…

- Tanar din Ocna Mureș prins la volan sub influența drogurilor: Polițiștii i-au deschis dosar penal Tanar din Ocna Mureș prins la volan sub influența drogurilor: Polițiștii i-au deschis dosar penal Un tanar de 20 de ani, din Ocna Mureș s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost depistat de polițiști, la volan,…

- La data de 14 iunie a.c., in jurul orei 23:50, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Calarași au oprit pentru control un autoturism, condus de un tanar, de 27 de ani, care se deplasa pe Bulevardul Nicolae Titulescu, din municipiul Calarași, județul Calarași. ​ Șoferul a fost testat cu aparatul…

- La data de 24 aprilie 2023, in jurul orei 01.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au depistat un barbat de 34 de ani, din localitatea Jidvei, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Jidvei, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- Florin Salam neaga ca ar fi fost sub influența substanțelor interzise la nunta din Craiova. Manelistul susține ca i-a fost pus ceva in pahar. Celebrul artist a fost umilit și alungat din cauza vocii ragușite. Ce a spus cantarețul despre imaginile care au fost virale pe rețelele de socializare.