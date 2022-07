Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța ca au fost identificate soluții rapide pentru blocajul tirurilor din Portul Constanța! „In urma discuțiilor, de astazi, dintre delegația Ministerului TransporturiIor și directorul general al Portului Constanța, Florin Goidea, cat și in urma deplasarii in teren, s-au identificat doua suprafețe in interiorul Portului care pot fi utilizate ca spații de parcare pentru tiruri in vederea defluirii traficului. Mai mult, s-a luat decizia ca, saptamana viitoare, managementul Portului sa prezinte un calendar asumat pentru realizarea unui Studiu de Fezabilitate…