- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a anunțat, sambata, ca a transmis un set de recomandari Inspectoratelor scolare in privinta organizarii Evaluarii Nationale, mentionand, printre acestea, eliminarea triajului epidemiologic si a obligativitatii panourilor de plexiglas, potrivit Agerpres. „Incepem…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca elevii vor reveni la toamna la școala, in condiții normale. Noul an școlar ar trebui sa inceapa pe 13 septembrie. Sorin Cimpeanu este optimist ca elevii vor reveni la școala in condiții normale avand in vedere ca rata de infectare este mica, de sub 0,2 la…

- Anul școlar s-ar putea incheia in online pentru elevii care nu susțin examenul de Evaluare Naționala. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a declarat la postul național de televiziune ca ca orele din ultima saptamana de scoala care se suprapun cu examenul de Evaluare Nationala se pot organiza atat in…

- Inscrierile la Bac 2021 incep luni, 31 mai, la prima sesiune fiind așteptați peste 100.000 de candidați, potrivit calendarului pentru bacalaureat publicat de Ministerul Educației . Perioada de inscrieri la prima sesiune a examenului de Bacalaureat: 31 mai – 4 iunie 2021 Potrivit calendarului de pe…

- "Profesorii sunt cea mai numeoasa categorie profesionala care s-a vaccinat. 60% dintre dascali s-au vaccinat, este mult peste nivelul oricarei alte categorii, este cam dublu, in condițiile in care media naționala este undeva pe la 30%", a declarat Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, la Realitatea Plus.Campeanu…

- Examenele nationale se vor sustine la datele planificate, cu prezenta fizica, oricare va fi situatia, a declarat, vineri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. El a precizat ca vor fi organizate doua sesiuni atat la evaluarea nationala, cat si la bacalaureat. "Pe 22 iunie incepe evaluarea nationala.…

- Ministrul Educației a anunțat ca elevii din București s-ar putea intoarce chiar din aceasta saptamana, in cazul in care se va decide schimbarea ordinului comun de ministrul al Sanatații și Educației.

- Emoții mari pentru elevii claselor a VI-a, a IV-a și a II-a. Miercuri incep evaluarile naționale, conform declarațiilor ministrului Educației, Sorin Cimpeanu. Testele sunt elaborate de Centrul National Pentru Politici si Evaluare in Educatie (CNPEE) și au un nivel mediu de dificultate, astfel incat…