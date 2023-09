Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, dupa incendiul izbucnit vineri la un tren de calatori din Bihor, ca in ultimii 25 de ani, in Romania, nu s-a cumparat nicio garnitura de tren. 161 de trenuri noi se afla in procedura de achizitie, transmite News.ro.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat marti, in judetul Arad, ca lucrarile la calea ferata care mai sunt de executat intre Curtici si Simeria ar putea sa fie finalizate pana in august 2024, de cand ar urma sa se circule pe o infrastructura noua, dar si cu trenuri noi. Ministrul a vizitat…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, marti, la Timisoara, rezilierea contractului pentru drumul de legatura dintre A1 si DN69 (zona Sanandrei), afirmand ca nu este multumit de mobilizarea constructorului italian."Am constatat ca mobilizarea constructorului este foarte slaba: progresul…

- Sorin Grindeanu e optimist: a zis ca trenurile vor circula cu 160 km/h intre Curtici si Sighisoara, din a doua jumatate a 2024. In prezent, viteza medie a unui tren in Romania e de 44 km/h. Lucrarile de reabilitare a liniei de cale ferata Simeria – Gurasada se vor incheia in primavara anului viitor,…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la Simeria, ca din ministerul pe care il conduce vor fi reduse circa 150 de posturi, el adaugand ca fara masurile de scadere a deficitului bugetar, Romania se va afla in situatia de pierde fonduri europene si de a fi…