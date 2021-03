Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei propune mai multe modificari la Legea educatiei, majoritatea vizand transportul elevilor. De asemenea, se propune gratuitate pentru elevi la muzee, concerte, spectacole si alte manifestari organizate de institutii publice.

- Vicepremierul Dan Barna i-a asigurat pe reprezentantii Consiliului National al Elevilor, cu care a discutat joi, ca vor beneficia in continuare de transport feroviar gratuit. "I-am invitat la o discutie pe o parte dintre membrii Consiliului National al Elevilor care participau la o manifestatie in fata…

- In ziua in care se decide cum se vor redeschide scolile din 8 februarie, Consiliul National al Elevilor semnaleaza mai multe "aspecte care conditioneaza redeschiderea in siguranta a unitatilor de invatamant".Consiliul National al Elevilor sustine ca cele 37 de milioane de maști destinate unitaților…

- Accesul la educatie pentru toti copiii este o prioritate absoluta, au concluzionat participantii la dezbaterea organizata de Salvati Copiii Romania, la care au participat Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, Reprezentantul Romaniei la OMS, Prof. Dr. Alexandru Rafila, Conf. Dr. Mihai Craiu, Secretarul…

- Consiliul National al Elevilor atrage atentia, intr-un comunicat de presa, ca se pregatesc taieri masive ale numarului de clase din diferite unitati de invatamant preuniversitar, la initiativa inspectoratelor scolare sau a unitatilor de invatamant, pe fondul scaderii populatiei de varsta scolara de…

- In fața intenției anunțate de ministrul Sorin Cimpeanu de a elabora o noua lege a educației, fostul președinte al Consiliului Național al Elevilor, in prezent coordonator advocacy la Societatea Academica din Romania, Antonia Pup, a realizat pentru Școala 9 o analiza a articolelor din legea educației…

- Consiliul National al Elevilor solicita Ministerului Educatiei realizarea, in regim de urgenta, a unei proceduri metodice adresate cadrelor didactice privind desfasurarea orelor online, pentru a asigura caracterul unitar al cursurilor remediale ce vor avea loc in unitatile de invatamant, informeaza…