- Sorana Cirstea, locul 37 WTA, si Irina Begu, numarul 42 in lume, au acceptat sa participe la prima editie a Tiriac Foundation Trophy presented by Kaufland, turneu de categorie WTA 125, programat in perioada 10-18 septembrie 2022, la Centrul National de Tenis. Fii la curent cu cele mai noi…

- Sorana Cirstea și Irina Begu au primit cate un wild card din partea organizatorilor și vor participa la WTA Țiriac Foundation Trophy. Competiția bucureșteana face parte din categoria „125” și va avea loc in perioada 10-18 septembrie, la Centrul Național de Tenis.

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep se mentine pe locul al saptelea in clasamentul WTA, ierarhie data publicitatii luni, 29 august. Romania mai are inca patru sportive in topul mondial: Sorana Cirstea a urcat o pozitie si ocupa acum locul 37, Irina Begu este pe locul 42 (-8), Ana Bogdan, pe…

- Orasul Bucuresti revine in lumea buna a tenisului mondial feminin cu prima editie a ”Tiriac Foundation Trophy prezentat de Kaufland”, un turneu din Circuitul WTA 125 organizat in perioada 12-18 septembrie 2022, la Centrul National de Tenis, de catre Federatia Romana de Tenis si sustinut de Fundatia…

- Jucatoarele de tenis Irina Begu (locul 38 WTA și favorita 5) si Sorana Cirstea au fost eliminate, noaptea trecuta, in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland. Begu a fost invinsa de americanca Sofia Kenin (locul 415 WTA), scor 6-3, 6-2, in timp ce Cirstea a pierdut in fata…

- Organizatorii turneului de la Cleveland (de categorie WTA 250) au efectuat tragerea la sorți a tabloului principal de simplu, iar printre concurente se afla și doua sportive din Romania - Sorana Cirstea și Irina Begu.

- Organizatorii turneului de Grand Slam de la US Open au anunțat lista jucatoarelor acceptate direct pe tabloul principal, iar Romania este reprezentata de cinci sportive. Simona Halep (16 WTA), Sorana Cirstea (33 WTA), Irina Begu (46 WTA), Jaqueline Cristian (62 WTA) și Gabriela Ruse (69 WTA) sunt romancele…

- Jucatoarea de tenis Irina-Camelia Begu, locul 45 WTA si cap de serie 6, s-a calificat in finala turneului de la Palermo, dupa ce a trecut, sambata noapte, in trei ore si 12 minute, scor 3-6, 6-3, 6-4, de spaniola Sara Sorribes Tormo, locul 41 mondial. Irina Begu, in varsta de 31 de ani, va evolua in…