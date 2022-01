Stiri pe aceeasi tema

- Irina Begu s-a calificat marți în turul al doilea de la Australian Open 2022, sportiva noastra trecând în runda inaugurala de Oceane Dodin (Franța - 85 WTA).Aflata în prezent pe locul 64 în ierarhia mondiala, Irina s-a impus dupa doua ore și 37 de minute de joc, scor…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a reusit, luni, la Melbourne, cea dintai victorie a sa la un turneu de Mare Slem, in prima runda la Australian Open, 7-5, 6-4 cu belgianca Greet Minnen.

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian (23 ani, 69 WTA) s-a calificat in turul al doilea la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. In runda inaugurala, romanca a invins-o, luni, 17 ianuarie, in doua seturi,…

- Jucatoarea romana de tenis Elena-Gabriela Ruse (24 ani, 72 WTA) s-a calificat in turul al doilea la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. In runda inaugurala, luni, 17 ianuarie, romanca a invins-o, in doua seturi,…

- Sorana Cirstea, meci dificil la Australian Open. Jucatoarea din Targoviște a participat la doua turnee pregatotiare inaintea primului concurs de Grand Slam al anului. Numarul 38 mondial a fost, insa, eliminata și la Melbourne și la Adelaide inca fin fazele inferioare ale competițiilor. La tragerea la…

- Tragerea la sorți pentru tabloul masculin de la Grand Slam-ul Australiei l-a avut in continuare cap de serie pe Novak Djokovic. Acesta il va intalni in primul tur pe compatriotul sau Miomir Kecmanovic. Turul doi poate aduce un potențial meci intre favoritul local Kyrgios și rusul Medvedev.

- Jucatoarea ceha de tenis Renata Voracova cere despagubiri dupa ce a fost nevoit sa parseasca Australia din cauza faptului ca i-a fost anulata viza de intrare, la fel ca in cazului sarbului Novak Djokovici, informeaza marca.com. "Doar biletul de avion a costat 60.000 de coroane (2.460 euro), iar antrenorul…

- Renata Voracova, jucatoare de tenis din Cehia, cere despagubiri dupa ce a fost nevoita sa paraseasca Australia din cauza faptului ca i-a fost anulata viza de intrare, dupa cum s-a întâmplat inițial și în cazul sârbului Novak Djokovic, relateaza marca.com."Doar biletul…