- Perechea romano-germana Jaqueline Cristian/Andrea Petkovic s-a calificat in optimile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis Australian Open, dupa ce a invins cuplul sloven Kaja Juvan/Tamara Zidansek, cu 6-4, 6-0, sambata, la Melbourne, in turul al doilea. Cristian si Petkovic…

- Perechea Simona Halep Gabriela Ruse a fost eliminata in primul tur al probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului de perechea romano germana Jaqueline Cristian Andrea Petkovic. Cristian si Petkovic au obtinut victoria cu 6 4, 6 0, vineri, la…

- Sorana Cirstea (31 de ani, locul 38 WTA) s-a declarat mulțumita de jocul prestat in meciul cu Kristina Kucova (31 de ani, 96 WTA), scor 6-2, 6-4. Sportiva din Romania nu este ingrijorata de calibrul adversarei din turul 3 de la Australian Open, Anastasia Pavlyuchenkova (30 de ani, 11 WTA). Sorana a…

- Sorana Cirstea este prima jucatoare din Romania calificata in turul al treilea la Australian Open 2022. Sportiva noastra a caștigat clar duelul cu Kristina Kucova din Cehia, scor 6-2, 6-4, la capatul unui meci care a durat o ora și 18 minute de joc. In fața Kristinei Kucova, Sorana Cirstea și-a respectat…

- Gabriela Ruse (24 de ani, 82 WTA) a fost eliminata in turul 2 de la Australian Open, fiind invinsa de Veronika Kudermetova (24 de ani, 32 WTA), scor 2-6, 5-7. La prima prezența la Australian Open, Gabriela Ruse a ajuns in turul secund, insa nu a putut rezista in fața experimentatei Kudermetova, care…

- Se pare ca anul 2022 a inceput cum nu se putea mai bine pentru Simoina Halep, care ne demonstreaza ca a ramas cea mai valoroasa tenismena a Romaniei. Sportiva noastra a batut tot la Melbourne, in primul turneu al anului, iar in marea finala a defilat cu Kudermetova, una dintre sportivele de excepție…

- Se pare ca Anisimova nu da nicio șansa romancelor la Melbourne. Dupa ce a eliminat-o pe Sorana Cirstea, in optimi, sportiva din America a trecut și de Irina Begu, cu scorul de 2-6, 6-3, 6-2, vineri, in sferturile de la Melbourne. Begu (31 ani, 62 WTA) s-a inclinat dupa o ora si 48 de minute. Primul…

- Din dorinta de a avea cat mai multe meciuri in picioare inainte de Australian Open 2022 (17-30 ianuarie), „Simo“ s-a inscris in ambele probe, intr-o competitie pregatitoare, la Melbourne.