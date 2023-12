Stiri pe aceeasi tema

- Zi de doliu pentru fanii Ronei Hartner. Regretata artista a fost condusa pe ultimul drum chiar de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, fiind inmormantata in Cimitirul Bellu Catolic din București. Trupul fara suflare al cantareței a sosit, acum 2 zile, din Franța. Ce a scris Rita, fiica artistei,…

- Sicriul cu trupul Ronei Hartner ajunge azi in țara, adus din Franța. Anunțul a fost facut de sora regretatei artiste. Rona Hartner s-a stins din viața la doar 50 de ani, rapusa de un cancer cu care s-a luptat pana in ulrima clipa.Rinda, sora Ronei, a anunțat ca sicriul va ajunge in Romania pe 29…

- Rocco Sedano a fost primul soț al Ronei Hartner, alaturi de care artista are o fetița, pe Rita. Barbatul nu a facut pana acum declarații publice dupa moartea artistei, insa a luat legatura cu sora acesteia și i-a transmis un mesaj. In anul 2007 l-a cunoscut pe Rocco Sedano, barbatul langa care avea…

- Rinda, sora Ronei Hartner, a povestit despre ultimele clipe de viața ale regretatei artiste. Fiica ei, in varsta de 15 ani, iși dorește sa ramana in Franța, iar familia va avea grija de ea.Pe 23 noiembrie, Rona Hartner s-a stins din viața la varsta de 50 de ani, intr-un spital din Franța. Artista a…

- Artista Rona Hartner, care a incetat din viața joi, la varsta de 50 ani, va fi adusa din Franța și inmormantata in Romania. Rona Hartner a fost diagnosticata in 2019 cu cancer la colon și ficat, dar se vindecase. In 2023, insa, cancerul a recidivat, de aceasta data la plamani și la creier. Sora ei,…

- Rona Hartner iși facuse testamentul inainte cu doua luni de a muri, dupa ce medicii i-au spus ca starea ei de sanatate este grava. Artista a mers impreuna cu fiica ei la notar.Rona Hartner s-a stins din viața la varsta de 50 de ani, dupa ce a fost diagnosticata in luna iulie a acestui an cu cancer la…

- Rita Sumalya, in varsta de 15 ani, a fost langa mama ei pana in ultima clipa de viața. Rona Hartner, care s-a stins din viața joi, 23 noiembrie, era foarte mandra de fiica ei și o susținea in tot ceea ce iși dorea sa faca.In primavara acestui an, inainte de sa afle de boala crunta de care suferea, Rona…