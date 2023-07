Stiri pe aceeasi tema

- Celine Dion a primit diagnosticul de „sindromul persoanei rigide”, o boala rara ce afecteaza o persoana dintr-un milion. Aceasta și-a anunțat fanii printr-un anunț pe rețelele de socializare și ei au lasat numeroase comentarii de susținere.

- Pe 14 iulie 2023 s-au implinit 13 ani de cand s-a stins din viața regretata Madalina Manole. Fratele fostei cantarețe este in continuare distrus de durere și dor. Iata ce a aparut pe cer cand artista ar fi implinit 56 de ani!

- Astazi se implinesc 13 ani de cand Madalina Manole s-a stins din viața! Fratele ei, Marian Manole, a ramas aproape singur pe lume dupa ce sora și parinții lui au decedat. Ce mesaj a transmis Marian Manole in ziua in care s-au implinit 13 ani de la moartea artistei.

- Celine Dion a anunțat ca și-a anulat actualul turneu mondial din cauza problemelor de sanatate pe care le are. Cantareața celebra a anunțat la sfarșitul anului trecut ca sufera de sindromul „Stiff Person Syndrome”, anuland astfel cateva date din turneul din Las Vegas.

- Alexandra Stan este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cantarețe din Romania. Artista in varsta de 33 de ani a cunoscut succesul muzical in urma cu foarte mult timp, reușind sa iși construiasca o cariera impresionanta in industrie. Cu toate acestea, faima a venit la pachet și cu probleme de…

- Recent, milioane de oameni au primit prin intermediul rețelei de socializare Facebook o știre falsa despre moartea cantareței Celine Dion. Aceasta farsa a fost distribuita in doua variante: in prima, se pretindea ca artista a murit in urma unui accident de avion, in timp ce in a doua varianta se afirma…

- Celine Dion a trait o poveste de dragoste desprinsa din filmele romantice, iar cel care i-a furat inima pentru totdeauna a fost Rene Angelil. Superstarul și-a cunoscut marea dragoste a vieții ei pe vremea cand avea 12 ani, iar iubirea lor a trecut de orice limita. Vestea morții celui care i-a devenit,…

- Celine Dion lanseaza noi piese in ciuda bolii La sfarșitul anului trecut, Celine Dion a anunțat, printr-un filmuleț postat pe rețelele de socializare, faptul ca a fost diagnosticata cu o boala neurologica rara. Este vorba despre Sindromul Persoanei Rigide, o afecțiune ce apare la unul dintr-un milion…