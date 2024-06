Stiri pe aceeasi tema

- Informații noi despre starea de sanatate a uneia dintre cele mai controversate figuri din lumea showbiz-ului. Naomy se afla intr-o coma profunda, fiind internata intr-o clinica din strainatate.

- Ies la iveala detalii despre ultimele momente din viața femeii ucise de afaceristul turc. Familia victimei a vorbit despre relația dintre aceasta și cel care i-a luat viața, dar și despre ce s-a intamplat dupa dispariția femeii de 38 de ani.

- Noi informații in cazul femeii ucise de afaceristul turc. Ce a facut victima in ultimele ore din viața. Familia tinerei a vorbit despre relația pe care aceasta o avea cu cel care i-a devenit calau.

- Un accident ingrozitor s-a produs, in urma cu doar o zi, in Braila! Un tanar s-a stins din viața in brațele medicilor, in timp ce incercau sa ii salveze viața. Acesta a intrat cu camioneta pe care o conducea pe contrasens, iar impactul cu o autoutilitara l-a costat viața. Șoferul de 25 de ani nu a mai…

- Informații de ultim moment despre crima din Dambovița! Joi dimineața, mai mulți polițiști au facut percheziții la locuința presupusului criminal al femeii. Deși inca beneficiaza de prezumția de nevinovație, barbatul ar putea avea probleme foarte grave. Au fost gasite pete de sange in locuința lui.

- Noi informații au ieșit la lumina despre lupta Prințesei de Wales cu boala necruțatoare descoperita de medici, dupa operația pe care a suferit-0 la inceputul anului. Un specialist a explicat ce se intampla cu Kate Middleton in aceste momente. Familia Regala a Marii Britanii trece printr-o perioada cumplita.…

- Valerie a murit pe 23 noiembrie 2019, atunci cand un malaxor ar fi cazut peste el, pe cand se afla la locul de munca. Familia vrea sa afle ce s-a intamplat cu adevarat in acea zi și susține ca totul s-ar fi intamplat intr-un moment de neatenție.

- Inca o crima ingrozitoare arata o realitate cruda: victimele violentei domestice mor cu dreptatea si ordinul de protectie in mana. O femeie a fost ucisa de sot la Botosani, chiar in scara blocului in care locuia. Cu putin timp inainte de crima, il anuntase ca vrea sa divorteze si obtinuse un ordin de…