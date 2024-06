Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a pierdut cursa pentru Primaria Capitalei, Gabriela Firea a dezvaluit vineri, 14 iunie, ca va merge, in calitate de europarlamentar, la Bruxelles. Senatoarea Partidului Social Democrat a afirmat „vom face echipa buna, vom reprezenta Romania”.

- Senatoarea a pornit intr-o adevarata parada pe strazile orașelor in mașina decapotabila și a filmat intreaga scena.„M-am simțit atat de modesta cand am venit intre mașinile voastre și am zis ca am greșit adresa...Cred ca ma mut la Constanța“, a glumit Diana Șoșoaca.Pe de alta parte Silvestru Șoșoaca,…

- Depunerea listelor pentru alegerile europarlamentare a adus in prim plan nu doar promisiuni politice, ci și personaje controversate, care starnesc dezbateri și neliniști printre alegatori. Aceste alegeri sunt marcate de un amalgam de figuri din diverse spectre politice, fiecare aducand cu sine povestea…

- Aproximativ 150 de programe de formare profesionala vor incepe in aprilie 2024, la nivel national, pentru un numar de 2.229 persoane care beneficiaza, conform legii, de servicii de formare profesionala gratuite, organizate de Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca si a Municipiului Bucuresti.…

- Gabriela Firea este hotarata sa candideze la Primaria Capitalei indiferent care va fi decizia celor din PSD și PNL de astazi. Senatoarea intenționeaza sa intre in cursa pentru Primaria Generala ca independent daca nu are susținerea coaliției. Mai mult, arhitectul Tiberiu Florescu, unul dintre candidații…

- Consultantul politic Miron Mitrea a vorbit la Realitatea PLUS, in cadrul emisiunii Culisele Puterii, despre ce șanse au candidații care se preconizeaza sa participe la alegerile locale din București."In general, pana nu vedem listele depuse, putem avea surprize, am mai avut. Mai e mult pana cand se…