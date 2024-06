Stiri pe aceeasi tema

- PNL va avea propriul candidat la prezidentiale, a declarat, marti, presedintele liberalilor Nicolae Ciuca, care a mentionat ca nu este deschisa o discutie in coalitie privind un candidat comun cu PSD. Intrebat despre discutiile din coalitie, cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciuca a spus: „Am…

- Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, este noul președinte al Consiliului Județean Botoșani, dupa ce l-a invins cu un avans de foarte puține voturi pe contracandidatul Lucian Trufin. Liderul filialei Botoșani a Partidului Național Liberal a caștigat șefia Consiliului Județean cu un avans…

- Susținerea unui candidat comun al PSD-PNL la alegerile prezidențiale depinde rezultatele alegerilor din 9 iunie, precum și de intrarea in cursa a lui Mircea Geoana, spun analiștii consultați de „Adevarul”.

- Alexandru Cumpanasu, fost candidat la functia de Presedinte al Romaniei la ultimele alegerile prezidentiale, este suspectat de participatie improprie in forma instigarii la folosirea sau prezentarea cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat…

- Proaspat investit in funcție pentru cel de-al cincilea mandat, Vladimir Putin traiește și o noua poveste de dragoste. Liderul de la Kremlin s-ar fi desparțit de iubita gimnasta și ar trai o noua poveste de iubire cu fiica unui senator, cu 32 de ani mai tanara. Deși s-ar fi desparțit inca de la inceputul…

- Liderul USR Mureș, deputatul Adrian Giurgiu, și-a depus marți, 30 aprilie, dosarul de candidature pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș, din partea Alianței Dreapta Unita (ADU), alcatuita din USR, PMP și Forța Dreptei. "Pentru mine, acest eveniment marcheaza intarrea oficiala in…

- Fostul primar al Campeniului, Calin Andreș, care ar fi trebuit sa fie candidatul PSD pentru Primaria Campeni, s-a retras din cursa. Acesta nu va mai candida din cauza unor motive persoanele. Contactat telefonic de Ziarul Unirea, Calin Andreș a confirmat faptul ca s-a retras din motive personale și ca…

- Liderul PDCM, Ion Chicu, ar urma sa candideze la alegerile prezidențiale din acest an. Declarația a fost facut chiar de el la emisiunea Rezoomat de la Rlive TV. „Noi am convocat in februarie biroul executiv al partidului, am discutat dupa opțiuni. Asta fie mergem pe opțiunea candidatului comun, neutru,…