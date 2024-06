Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Anca Molnar, tanara cunoscuta drept make-up artistul vedetelor, s-a stins din viața la varsta de 35 de ani a fost una șocanta, deși se știa ca tanara lupta cu o boala crunta. Dupa trecerea in neființa a soției sale, Claudiu, soțul Ancai Molnar, a facut public un mesaj sfașietor.

- In urma cu fix un an, vestea ca Stephan Pelger s-a stins din viața a șocat intreaga lume mondena! Pe data de 8 iunie 2023, unul dintre cei mai iubiți creatori de moda din Romania a fost gasit fara suflare in atelierul sau. Astazi, cand se implinește un an de cand designerul nu se mai afla printre noi,…

- La alegerile din acest an, aproximativ 4,6 milioane de tineri romani, cu varste cuprinse intre 18 și 35 de ani, sunt așteptați sa-și exercite dreptul de vot. Deși adesea li se lipește eticheta „lipsei de interes pentru politica”, sunt tineri carora chiar le pasa de viitorul lor, merg la vot și ii indeamna…

- Fuego a induioșat inimile prietenilor virtuali cu o fotografie adorabila din copilarie in care apare alaturi de parinții sai. De asemenea, artistul a transmis și un mesaj emoționant in dreptul postarii.

- O romanca stabilita de 20 de ani in Germania a transmis un mesaj emoționant despre intoarcerea in țara. "Așa cum este Romania, mi-e dor de ea! Acolo vreau sa traiesc. Vreau sa ma conectez iar cu Dumnezeu", spune aceasta.

- S-au implinit 10 ani de cand tatal Danei Rogoz a trecut in lumea celor drepți și a lasat un gol imens in urma sa. Ion Alexandru Rogoz a murit in spital, la doar o zi dupa ce fusese internat pe secția de Terapie Intensiva, avand toata familia alaturi.

- Sarbatorile pascale, indragitul actor clujean Florin Piersic, le-a petrecut departe de cei dragi. In prezent, maestrul se afla internat la Institutul Inimii, pe secția cardiologie, dupa ce la finalul lunii aprilie a suferit o intervenție la genunchi. Actorul in varsta de 88 de ani se simte mai bine…

- Vestea ca Prințesa Kate sufera de cancer a indurerat intreaga lume. Fratele ei mai mic, James Middleton, a postat o fotografie din copiarie, alaturi de un mesaj emoționant in care o susține pe aceasta in lupta grea pe care o are de dus.