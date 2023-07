Stiri pe aceeasi tema

- In spatele abuzurilor din centrele pentru persoane cu dizabilitați investigate la inceputul anului de reporterii Centrului de Investigații Media (CIM) și Buletin de București (BdB) se afla o increngatura de cumetrii și legaturi intre „abuzatori” și angajații statului care trebuiau sa ii opreasca pe…

- "Avand in vedere informațiile publice legate de cercetarea penala demarata in cazul Centrului de Ingrijire și Asistența din Voluntari și al Centrului de Ingrijire și Asistența cu sediul in Afumați, ambele aparținand furnizorului de servicii sociale Asociația Sfantul Gabriel cel Viteaz, Autoritatea Naționala…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, 5 iulie, ca a dispus verificari dupa ce zeci de batrani au fost gasiti in conditii inumane in trei azile din Voluntari.„Am discutat deja cu doi ministri, cred ca se impune un control al statului roman la toate caminele de batrani. Sa vedem daca este un caz…

- 24 de persoane au fost reținute pentru cate 24 de ore, iar alte doua persoane au fost plasate sub control judiciar, in urma perchezițiilor la caminele pentru varstnici de langa București, unde persoanele varstnice erau ținute in condiții inumane și abuzate, a anunțat DIICOT, miercuri, 5 iulie. Suspecții…

- Mai multe centre de batrani din Voluntari sunt vizate de percheziții, azi, 4 iulie, a anunțat Poliția Romana și DIICOT, intr-un comunicat in care precizeaza ca 26 de suspecți urmeaza sa fie aduși la audieri. Situația din aceste centre de batrani a fost dezvaluita, incepand din luna februarie, de publicațiile…

- O ancheta jurnalistica realizata de Centrul de Investigații Media (CIM) și Buletin de București scotea la iveala detalii terifiante de la „Centrul Rezidențial de Ingrijire și Asistența pentru Persoane Dependente - Casa Cora”, situat in localitatea Voluntari, județul Ilfov. Batranii care erau aduși aici…

- Peste 1.700 de angajati din sistemul sanitar si asistenta sociala din judetul Covasna vor intra miercuri in greva japoneza, fiind nemultumiti de nivelul salariilor. Liderul Sanitas Covasna, Vasile Neagovici, a declarat marti ca la protest vor participa angajatii tuturor spitalelor din judet, ai Serviciului…

- La data de 25.05.2023, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Calarași impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Calarași au pus in aplicare 5 mandate de percheziție…