- Xonia și-a gasit marea dragoste departe de țara, tocmai in America, iar cantareața se muta definitiv din Romania. Vedeta a anunțat ca deja iși va trimite toate lucrurile in Statele Unite ale Americii.

- Grecia intenționeaza sa iși deschida restaurantele la inceputul lunii viitoare in contextul in care autoritațile de la Atena doresc redeschiderea cat mai multor sectoare ale economiei inainte de inceperea sezonului estival, relateaza Reuters și Ekathimerini . Grecia, care a gestionat relativ bine primul…

- „Vești fantastice pentru toți romanii!FMI are incredere in Guvernul Romaniei și estimeaza o creștere economica semnificativa mai mare pentru Romania.Previziunile FMI arata o creștere economica substanțiala de 6% a PIB in 2021, a doua cea mai mare creștere din Uniunea Europeana.Luam cele mai bune masuri…

- Premierul Florin Cițu a anunțat in urma cu o luna ca Romania ar putea produce un vaccin anti-COVID-19, informand ca a inceput discuțiile cu Uniunea Europeana. Noile vești despre operațiune. Romania ar putea produce un vaccin anti-COVID-19. Premierul Cițu: Am anunțat deja UE O companie romaneasca ar…

- In urma cu 14 ani, Elena Carstea, una dintre cele mai apreciate artiste de muzica ușoara din Romania, a luat viața de la capat in America. S-a casatorit și are doua fiice, pe care le-a adoptat in urma cu ceva ani. Chiar daca locuiește departe de țara, vedeta și-a ținut la curent fanii cu ceea ce face,…

- Vedeta de care Romania a uitat, de fapt. Artistul s-a mutat in Tenerife și s-a casatorit a doua oara. Cine este faimosul cantareț de care romanii au uitat, deși dansau pe piesele trupei sale in anii 90 și 2000. Te va surprinde sa vezi cum arata in 2021. Vedeta de care Romania a uitat, de […] The post…

- Pe Irina Rimes toata lumea o știe, insa ceea ce puțin știu e faptul ca vedeta a decis sa paraseasca Romania pentru viața din Franța. Cantareața s-a mutat departe de țara alaturi de iubitul sau, iar acum arata diferit, dupa marea schimbare!