- Meci in memoriam, duminica, pentru handbalista Anca Gavrila, tanara care a murit arsa la Ferma Dacilor și care ar fi implinit, duminica, 21 de ani. Meciul a fost arbritrat chiar de tatal sau, arbitrul Cristian Gavrila, care a mulțumit tuturor care au fost alaturi de familie. Meciul de handbal intre…

- Proprietarul real al pensiunii Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, a postat pe pagina pensiunii un lung mesaj pe care-l numeste „spovedanie publica” si singurul mod de a spune adevarul, asteptandu-se sa fie arestat dupa imnormantarea fiului sau. El a transmis condoleante familiilor celor care au fost in pensiune…

- Un incendiu devastator s-a produs, in urma cu cateva zile, la Ferma Dacilor. Ulterior, au ieșit la iveala mai multe informații controversate despre aceasta afacere, car ar fi dus la moartea a șapte persoane. Matei, geamanul supraviețuitor din incediu, a transmis un mesaj tulburator, dupa ce tatal și…

- Anca Florina Gavrila, studenta la Sociologie care si-a pierdut viata in incendiul de la Ferma Dacilor, a murit alaturi de prietenul ei, Adrian. Tanara urma... The post Incendiul de la Ferma Dacilor. Sora studentei care a murit, mesaj pentru cei care au unitati neautorizate appeared first on Special…

- „Ne-am cazat pe 24. Pe 25 a fost sarbatoarea de Craciun și am stat impreuna cu grupul de prieteni la masa de sarbatoare. Noi am fost cazați la casuțele de jos, care erau in paralel cu cladirea principala unde s-a intamplat incendiul. Catre dimineața, intre 06:15-06:20, cam așa, am auzit niște sirene,…

- Reactia oficiala a CSA Steaua, dupa ce un junior a murit in incendiul de la Ferma Dacilor. Clubul Sportiv al Armatei a transmis un comunicat oficial prin care le asigura pe familiile indurerate de tot sprijinul. CSA Steaua a spus in comunicatul oficial ca una dintre victime ar fi Luca Ene, un junior…

- La etajul imobilului era organizata o petrecere privata a familiei patronului pensiunii. Dimineața, in jurul orei 6:00, a izbucnit incendiul. Soacra patronului, care a reușit sa iasa din imobil, a povestit la Antena 3 CNN ca fiica ei a simțit miros de fum. ”Fiica mea este soția patronului. A simțit…

- Incendiul de proporții din Prahova a facut ravagii și a luat viața a trei oameni. Dintre cele peste 20 de persoane de persoane aflate la fața locului la momentul tragediei, trei dintre ele și-au pierdut viața. Copilul gasit carbonizat ar fi chiar fiul patronului a carei pensiuni circula fara autorizație…