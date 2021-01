Stiri pe aceeasi tema

- Formatia AC Milan, cu Ciprian Tatarusanu rezerva, a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Bologna, intr-un meci din etapa a XX-a a campionatului Italiei, potrivit news.ro. Golurile invingatorilor au fost marcate de Rebic ’26 si Kessie ’55 (penalti). Citește și: Dezvaluire:…

- Cresc vanzarile de maști FFP2 in toata Europa. Dupa apariția noilor tulpini COVID, mai periculoase pentru ca se transmit mai repede, tot mai multe state iau in calcul obligativitatea purtarii acestui tip de masca in locuri publice. Deocamdata, sunt obligatorii in Austria și in landul Bavaria. Pensionarii…

- Politistii si jandarmii au aplicat in ultimele 24 de ore 4.850 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 841.375 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat, sambata, Grupul de…

- Botswana investigheaza moartea a 11 elefanți la una dintre rezervațiile sale, la cateva luni dupa ce sute de elefanți au murit din cauza ingerarii de microorganisme toxice. Ultimele decese au avut loc in rezervația Moremi, se precizeaza intr-o declarație a Ministerului Mediului, Resurselor…

- Statele Unite au ajuns vineri la 25.901.960 de infectii confirmate cu virusul SARS-CoV-2 si la 436.217 de decese asociate bolii COVID-19, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins, relateaza EFE. Bilantul publicat la 20:00 ora locala (01:00 GMT sambata) indica 3.614 de decese in…

- Celebrul festival de muzica Coachella din California (SUA) nu se va desfasura cum era prevazut in aprilie ca urmare a pandemiei de COVID-19, au decis vineri autoritatile sanitare locale, care au anulat din aceleasi motive editia din 2020, relateaza EFE. Cameron Kaiser, responsabilul sanatatii…

- Cinci persoane au murit vineri dimineata in Cuba in accidentul unui elicopter militar intre provincia Holguin si Guantanamo, in estul insulei, a anuntat Ministerul Fortelor Armate de la Havana, citat de AFP si EFE. Elicopterul "s-a prabusit pe un deal", iar "cele cinci persoane aflate la bord…

- Ambasadorii statelor membre UE au adoptat vineri o propunere a Comisiei Europene care prevede o noua cartografiere a celor mai afectate zone de covid-19 si restrictii de circulatie mai stricte in aceste regiuni, anunta CE, relateaza AFP. Comisia a prezentat luni recomandari impotriva amenintarii…