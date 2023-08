Stiri pe aceeasi tema

- Pana sa apara seria Samsung Galaxy S24, compania sud coreeana pregateste un telefon high midrange din gama FE. E vorba despre Samsung Galaxy S23 FE, care vine dupa ce am sarit generatia S22 FE. Sursele afirma ca Galaxy S23 FE se va lansa in septembrie, devreme fata de un S21 FE care venise in ianuarie…

- Acum ca si-a lansat pliabilele principale, Samsung se pregateste de urmatorul ciclu de telefoane flagship, cele din 2024. Fruntas va fi modelul Galaxy S24 Ultra, care aflam ca va sosi cu o rama din titaniu. Nu e singurul leak cu privire la specificatii, despre care scriem mai jos. Samsung Galaxy S24…

- realme GT Neo 5 240W a fost prezentat la MWC 2023, iar acum e momentul sa vedem si versiunea sa flagship. E vorba despre realme GT5, care apare sub forma de fotografii hands on. Sunt asa numitele „spyshots”, care dezvaluie doar zona frontala a telefonului, cu husa aplicata. Pozele vin de la zvonacul…

- Dupa realme si pilula de pe realme C50, acum si Huawei s-ar pregati sa imite Dynamic Island de la Apple pe seria Huawei Mate 60. E vorba despre o pilula care preia contextual din pixelii din jur pentru a afisa informatie relevanta. Huawei nu e straina de decupaje pilula in ecran si am vazut asa ceva…

- Nothing a lansat pe 11 iulie 2023 mult asteptatul telefon Nothing Phone (2), care vine cu un design familiar, cu cateva modificari care anticipeaza iPhone 15 totusi. E vorba despre cateva rotunjimi in plus. Ce dotari are si ce e special la sistemul de iluminare Glyph aflati mai jos. De aceasta data…

- In doar cateva zile, pe 29 iunie ASUS va prezenta noul sau flagship, telefonul ZenFone 10. Acesta va ramane la abordarea mignona a predecesorului, va pastra si spatele rugos si camera duala. Azi aflam noi specificatii ale sale si vedem imagini proaspete cu el. Deja am vazut randari cu ZenFone 10 care…

- Dupa lansarea lui Honor 70 in toamna lui 2022, europenii nu au mai primit Honor 80, asa ca vor trece direct la Honor 90. Terminalul debuteaza oficial pe 6 iulie 2023 la Paris, asa cum aflam astazi. Honor 90 e de fapt o serie de telefoane, care include modelele Honor 90 si Honor 90 Pro. Telefoanele au…

- ASUS a pastrat lansarea telefonului sau flagship pana pe 29 iunie si e vorba aici despre ASUS ZenFone 10. Va fi din nou un telefon flagship compact, care va debuta intr-o joi de la ora 15:00, in cadrul unui livestream pe YouTube. Pagina oficiala dedicata lui ASUS ZenFone 10 include o serie de imagini…