Sony da din nou replica unui produs Microsoft, de aceasta data lansand PlayStation Stars ca raspuns la Microsoft Rewards. E vorba despre un program de loialitate si fidelizare, care le aduce puncte gamerilor si beneficii in Wallet-ul din PSN. Gamerii vor primi puncte de loialitate si recompense. PlayStation Stars nu implica vreun cost, i te poti alatura gratuit si se va lansa spre final de an. Cei care fac parte din program vor putea revendica puncte, convertite apoi in fonduri din PSN Wallet. Vor putea face deci achizitii in PlayStation Store. Odata cu acest program, Sony a dezvaluit si programul…