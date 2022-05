Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul scoțian, Nicola Sturgeon, a spus, in timpul unui discurs susținut la Washington, SUA, ca Scoția va adera la NATO, in cazul in care va deveni independenta, informeaza The Independent și Mediafax . „Scoția va adera la NATO daca va deveni independenta”, a declarat Nicola Sturgeon, care…

- Adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoana, afirma ca Alianta nu detine informatii cu privire la starea de sanatate a presedintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin. "Nu avem informatii cu privire la starea de sanatate a presedintelui Putin. Evident, am ascultat si noi ceea ce a declarat unul…

- Razboiul din Ucraina va ajunge la un "punct de cotitura" in luna august, iar Rusia va fi invinsa "inainte de sfarsitul anului", a prezis seful serviciilor de informatii militare ucrainene, asigurand ca armata va reusi sa recucereasca intregul teritoriu, relateaza AFP. Victoria nu va fi ''usoara'', dar…

- Marea Britanie va sprijini Ucraina cu inca 1,6 miliarde de dolari (1,3 miliarde de lire sterline), a informat Ministerul de Finanțe. Londra se afla in prima linie in furnizarea de sprijin economic, umanitar și defensiv pentru Ucraina, a declarat ministrul britanic de finanțe, Rishi Sunak. Guvernul Marii…

- Comitetul de politica monetara al bancii a aprobat o crestere de 0,25 puncte procentuale a dobindii cheie, cu o majoritate de 6-3, ducand dobanda la 1%. Banca a spus ca trei membri au preferat sa majoreze dobanda cheie cu 0,5 puncte procentuale, pana la 1,25%. La fel ca multe banci centrale din intreaga…

- Ministrul britanic de Finanțe, Rishi Sunak, a redus taxele pentru muncitori și a redus taxa la combustibil, in incercarea de a atenua creșterea rapida a inflației și al incetinirii creșterii economice. Anunțand o actualizare semestriala a bugetului umbrita de conflictul din Ucraina, Sunak a stabilit…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, urmeaza sa tina o alocutiune "istorica" in Camera Comunelor, camera inferioara a Parlamentul Regatului Unit, marti, la ora 17.00 GMT, (19.00, ora Romaniei), potrivit CNN. Zelensky se va adresa membrilor parlamentului prin legatura video, "prima data cand se…

- Alianta Nord-Atlantica isi inchide, temporar, biroul diplomatic de la Kiev, capitala Ucrainei, si isi transfera personalul la Liov, in vestul tarii. „NATO si statele sale membre monitorizeaza si evalueaza situatia foarte indeaproape si iau toate masurile de precautie necesare. Siguranta angajatilor…