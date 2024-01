Stiri pe aceeasi tema

- Simularea Bacalaureat 2024: Elevii din județul Alba incep evaluarile in prima zi de școala dupa vacanța de schi Simularea Bacalaureat 2024: Elevii din județul Alba incep evaluarile in prima zi de școala dupa vacanța de schi Elevii de clasa a XII-a din 14 județe se pregatesc sa inceapa simularea examenului…

- Vacanța de iarna, Craciun 2023. Cand se intorc elevii la școala și urmatoarea perioada cu zile libere Vacanța de iarna 2023-2024: Elevii au mai multe zile libere, de Craciun și Revelion. Se intorc la școala din ianuarie. Atunci incepe modulul al treilea de cursuri. Vacanța de iarna va fi panaduminica,…

- Nașterea Domnului a fost vestita de elevii școlilor din Cugir in cadrul mai multor evenimente desfașurate in cadrul parteneriatului Biserica – Școala, incheiat pentru anul școlar 2023-2024. Colindatul reprezinta una dintre cele mai frumoase și raspandite tradiții de Craciun pe care grupul vocal al Școlii…

- Activitațile cu elevii continua la Biblioteca „Teodor Murașanu” din Turda, ieri fiind randul celor de la școala „Andrei Șaguna” din Turda sa treaca pragul bibliotecii. „Club de lectura cu elevii clasei a VII a B de la Scoala „Andrei Saguna” Turda (Prof. Monica Ciotlaus) Elevii clasei a VII-a B de la…

- Din arest, Faruk Koca, cel care l-a lovit cu pumnul in fața pe arbitrul turc Halil Umut Meler, a anunțat ca a demisionat din funcția de președinte al clubului Ankaragucu. Totodata, s-a scuzat fața de oficial, fani și intreaga comunitate fotbalistica din Turcia. ...

- "Prezenta la scoala si bunastarea elevilor sunt foarte importante pentru imbunatatirea performantei elevilor in PISA (Programul pentru Evaluarea Internationala a Elevilor - n.red.) si cred ca asta arata ca trebuie sa mergem inainte si cu mare hotarare in implementarea masurilor in cadrul noii legi a…

- Numarul de cazuri de violența in familie a crescut in primele 9 luni ale acestui an cu 124. Cele mai multe ordine de protecție au fost emise de catre polițiști in mediul rural. Potrivit unor date furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean, in primele 9 luni ale acestui an polițiștii au fost solicitați…