SONDAJ: Salariul si relatiile cu colegii, cel mai important element de conexiune cu jobul

SONDAJ: Salariul şi relaţiile cu colegii, cel mai important element de conexiune cu jobul ”Reconectarea cu echipa si valorile companiei, dupa provocarile din ultimii doi ani si jumatate, este una dintre prioritatile angajatilor, iar biroul ramane un element central in decizia de renuntare la munca de acasa. Astfel, in afara salariului, relatiile cu colegii sunt vazute, pentru mai mult de 59% dintre angajati, cel mai important element de conexiune cu jobul, in contextul in care peste 64% dintre angajati considera ca interactiunea directa cu colegii este principalul beneficiu al mersului la birou”, arata un sondaj initiat in luna octombrie de Genesis Property, in randul a 1.031 de angajati… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

