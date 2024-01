Sondaj: Nu există motive pentru deprecierea leului moldovenesc Anul curent a inceput in mod traditional cu o usoara depreciere a monedei nationale, dar nu exista motive temeinice pentru devalorizarea leului moldovenesc. Astfel comenteaza dealerii de valuta ai bancilor comerciale cursul de schimb al leului fata de perechea valutara euro-dolar. Dealerii noteaza ca scaderea cursului leului va dura doar citeva zile, maxim pina la sfirsitul acestei saptamini. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Moldovei lanseaza concursul de design pentru simbolul leului moldovenesc, cu prilejul celei de-a 30-a aniversari de la introducerea monedei naționale. Concursul este destinat studenților și profesioniștilor din domeniul designului grafic, care sint incurajați sa-și exprime viziunea…

- Calatoria pe „Drumul banilor” – un eveniment de educație financiara organizat de Banca Naționala a Moldovei impreuna cu bancile comerciale, a inceput in primele ore ale zilei de 29 noiembrie 2023, cand leul moldovenesc a implinit 30 de ani. In acesta zi, aproape 300 de vizitatori au trecut pragul bancii…

- Poșta Moldovei lanseaza o serie speciale de marci poștale cu ocazia implinirii a 30 de ani de la introducerea monedei naționale - leul moldovenesc. „Este un moment de reflecție despre drumul parcurs de moneda noastra naționala și a rolului sau in dezvoltarea și stabilizarea economiei moldovenești”,…

- La Muzeul Național de Istorie a Moldovei este in desfașurare expoziția dedicata aniversarii a 30-a de la punerea in circulație a leului moldovenesc. Vizitatorii sint invitați sa faca o escala in cronica monetara, dar și sa cunoasca detalii despre arta monetara de la inceputuri. „Dupa declarația suveranitații…

- 56% dintre angajații participanți planuiesc sa-și schimbe jobul in 2024. Care sunt principalele motive. Sondaj 56% dintre angajații participanți planuiesc sa-și schimbe jobul in 2024. Salariul prea mic, lipsa oportunitaților reale de a crește in compania pentru care lucreaza in prezent sau faptul ca…

- Ce s-a intamplat in acești ani cu Nicolae Robu? L-am votat de doua ori și doar perspectiva unei soluții mai bune m-a facut sa incerc altceva. Am crezut in ce a incercat sa faca in fotbalul timișorean și mi-am luat o caruța de critici din acea poziționare. Spun asta pentru a elimina incrancenarea anti-Robu…

- Daca Vladimir Putin va decide sa opreasca invazia „chiar acum”, peste 70% dintre cetațeni il vor sprijini. 34% sunt de acord sa puna capat razboiului cu condiția returnarii teritoriilor ucrainene ocupate.Aceste preferințe rezulta din datele unui sondaj de opinie realizat in octombrie 2023 de Centrul…

- Ce cred romanii despre conflictul dintre palestinieni și israelieni? SONDAJ Avangarde despre cine cred ei ca este indreptațit Ce cred romanii despre conflictul dintre palestinieni și israelieni? SONDAJ Avangarde despre cine cred ei ca este indreptațit Un sondaj realizat de Avangarde la comanda Digi24.ro…