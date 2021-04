Sondaj MEDLIFE: Rata de vaccinare estimată până la finalul anului 2021 este de doar 27-31% din totalul populației In urma unui sondaj realizat de MedLife, s-a constatat ca intenția de vaccinare in Romania este mult sub valorile la care era estimata inițial. Studiul realizat de MedLife estimeaza ca un numar de aproximativ 2 milioane de persoane au intenție ferma de a se vaccina cat mai repede sau nu mai tarziu de luna viitoare. […] Citește Sondaj MEDLIFE: Rata de vaccinare estimata pana la finalul anului 2021 este de doar 27-31% din totalul populației in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

