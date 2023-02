Stiri pe aceeasi tema

- Trei sferturi dintre romani se tem in continuare ca Rusia ar putea invada și țara noastra, la un an de la declanșarea razboiului din Ucraina, potrivit unui sondaj IRES. Pe de alta parte, increderea romanilor in capacitatea NATO de a face fața unui atac al Rusiei impotriva țarilor membre din regiunea…

- La un an de la debutul razboiului din Ucraina, trei sferturi dintre romani au in continuare teama ca Romania este in pericol sa fie invadata, la randul ei. De asemenea, 12% dintre romani spun ca se simt, in continuare, in pericol, in Romania.

- ”Anul trecut, la scurt timp dupa inceperea razboiului, am fost in Ucraina pentru a vedea cu ochii mei ororile bombardamentelor lui Putin. Dar si pentru a da un mesaj ferm ca Romania va fi in prima linie a luptei pentru democratie si libertate. Astazi, la un an de la agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei,…

- Comisia aproba reintroducerea schemei de ajutoare de stat acordate de Romania pentru sprijinirea societaților in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, inclusiv creșterea aferenta a bugetului. Comisia Europeana a stabilit ca reintroducerea unei scheme de ajutoare acordate de Romania pentru…

- Schema constituie o reintroducere a unei masuri pe care Comisia a aprobat-o initial in septembrie 2022 (SA.103626) si care a expirat la 31 decembrie 2022. In cadrul schemei, sprijinul public poate fi acordat sub forma de: (i) garantii de stat pentru noile imprumuturi acordate si (ii) subventii directe.…

- • Femeile-cele mai speriate • 45% dintre cei intervievati considera ca, intr-o situatie de criza, Armata Romana are capacitatea de a apara tara, iar peste 52 % nu au incredere in partidele politice Aproape doua treimi dintre romani se declara foarte ingrijorati si destul de ingrijorati de posibilitatea…

- Aproape doua treimi dintre romani se declara foarte ingrijorati si destul de ingrijorati de posibilitatea extinderii in Romania a razboiului pe care Rusia il duce in Ucraina. Potrivit sondajului realizat de Universitatea din Bucuresti, in perioada 14 septembrie – 5 octombrie, 29,9% dintre cei intervievati…

- Volodimir Zelenski vine cu vești mai puține bune pentru cetațenii Ucrainei, dupa șirul de atacuri ale Rusiei asupra regiunii Herson. Liderul ucrainean a afirmat ca, in ultima saptamana, au existat peste 258 de trageri asupra a 30 de localitați din regiunea Herson, iar atacurile nu par sa se opreasca…