Un sondaj realizat de Ires arata ca la capitolul increderea in primii oameni in stat, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, este creditat cu multa și foarte multa incredere de 39% dintre participanții la sondaj. El este urmat de președintele Camerei Deputaților (și al Partidului Social Democrat), Marcel Ciolacu in care au multa și foarte multa incredere o cincime dintre romani, la fel ca și in președintele țarii, Klaus Iohannis. In premierul Romaniei, Nicolae Ciuca au multa și foarte multa incredere mai puțin de o cincime dintre respondenți (19%). Trei sferturi dintre romani…