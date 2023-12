Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui sondaj de opinie realizat de INSCOP Research la comanda News.ro in noiembrie 2023, Mircea Geoana conduce in clasamentul increderii in personalitați publice, urmat de Laura Codruța Kovesi și Emil Boc. Incredere personalitați publice Mircea Geoana conduce in clasamentul increderii cu 36.3%…

