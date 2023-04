Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui sondaj realizat de iData, din opt politicieni straini, care reprezinta țari cu un interes sporit din partea RM, cei mai cunoscuți sint președinții Ucrainei și a Federației Ruse: Vladimir Zelensky și Vladimir Putin, cu cite 95.1%. Urmeaza președintele Romaniei, care e cunoscut de 89.2%…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a discutat, luni, cu președintele Consiliului European, Charles Michel, iar la finalul intalnii cei doi politicieni au fost intrebați ce parere au despre faptul ca romanii incep sa aiba tot mai puțina incredere in Uniunea Europeana."Ma ingrijoreaza. Este o evoluție…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 23 februarie 2023, urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de judecator cu grad profesional de curte de apel la Judecatoria Motru a doamnei Badoiu Daniela Carmen ndash; pensionare, la data de 1 martie 2023; Decret privind eliberarea…

- In cadrul discuțiilor, Vladimir Putin a afirmat ca relațiile bilaterale se dezvolta "conform planului" și cele 2 țari au atins noi froniere in cadrul relațiilor economice. La final, liderul rus a transmis ca așteapta o vizita a președintelui chinez Xi Jinping, noteaza BBC . Potrivit aceleiași surse,…

- In cadrul discuțiilor, Vladimir Putin a afirmat ca relațiile bilaterale se dezvolta "conform planului" și cele 2 țari au atins noi froniere in cadrul relațiilor economice. ‼️????????????????Putin, during a meeting with Wang Yi in Moscow, said that relations between Russia and China are developing according…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a ieșit miercuri cu o reacție la declarațiile de luni ale președintei Moldovei, Maia Sandu, care acuzase tentativele Rusiei de a destabiliza puterea aleasa prin vot, transmite G4Media.ro. Șeful statului roman a precizat ca Romania a fost și continua sa fie alaturi…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua o vizita oficiala in Republica Azerbaidjan, in perioada 2-3 februarie, unde va discuta cu omologul sau, Ilham Aliyev despre mai multe proiecte comune, printre care si transferul de energie electrica printr-un cablu submarin care va traversa Marea Neagra.

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a clasat in primii zece lideri straini de incredere pentru ucraineni, potrivit datelor unui sondaj realizat de centrul de analize de la Kiev, New Europe Center, potrivit Agerpres.In respectivul clasament intocmit New Europe Center, Maia Sandu s-a clasat…