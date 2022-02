Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Organizației Mondiale a Sanatații este optimist ca vom putea invinge pandemia de COVID in anul in care tocmai am intrat, cu condiția ca țarile sa colaboreze pentru a limita raspandirea virusului, relateaza BBC . Intr-un mesaj transmis vineri cu prilejul Anului Nou, Tedros Adhanom Ghebreyesu a…

- „Am identificat cazuri de COVID-19 in timpul unor teste de rutina la bordul Europa si Europa 2. Persoanele afectate se simt bine si sunt asimptomatice sau au numai simptome usoare”, a declarat pentru dpa compania Hapag-Lloyd Cruises, cu sediul la Hamburg.Cei testati pozitiv si cei cu care au intrat…

- Ryanair considera insa ca este prea devreme pentru a spune daca vor fi necesare revizuiri similare ale estimarilor pentru programele sale din februarie si martie si ca va astepta date stiintifice suplimentare inainte de a lua orice decizie. Compania aeriana irlandeza low-cost, cea mai mare din Europa…

- Mii de persoane au demonstrat, sambata, impotriva masurilor anti-Covid in mai multe orase din Germania, inclusiv Hamburg si Dusseldorf. Cei care se opun vaccinarii au devenit din ce in ce mai nemultumiti de regulile legate de virus, scrie Deutsche Welle. Mai multe mii de persoane au iesit…

- Mai multe țari europene precum Germania, Austria și Grecia vor sa introduca vaccinarea obligatorie impotriva Covid-19, de la inceputul anului viitor, pentru cel puțin o parte din populațiile lor. Altele, precum Marea Britanie sau Franța, nu merg pe aceasta linie. Odata cu actualul val, al cincilea,…

- In cadrul ceremoniei ”Groser Zapfenstreich”, restransa din cauza restrictiilor legate de Covid-19, corpul de muzica al personalului Bundeswehr a cantat un imn religios, un cantec din anii 1960 care include cuvintele ”Nu pot sa accept, nu pot sa ma descurc, inca vreau sa castig”, si un hit punk rock…

- Creșterea numarului de imbolnaviri COVID in Europa duce la inasprirea restricțiilor pentru nevaccinați. Croația a intrat pe lista țarilor unde inclusiv accesul la locul de munca e condiționat de certificatul COVID.