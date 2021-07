Sondaj. Economia României va depăși anul acesta nivelul din 2019 Managerii romani sunt convinși ca in 2021 economia Romaniei va depași nivelul din 2019, iar companiile in care activeaza vor inregistra in acest an cifre de afaceri mai mari decat in 2019. Acestea sunt concluziile unui barometru de opinie realizat in randul managerilor din Romania de catre EXEC-EDU, liderul pieței de executive education, segmentul de top al pieței de training. Astfel, 63,6% din managerii romani sunt de parere ca in 2021 veniturile companiilor lor le vor depași pe cele obținute in 2019. De asemenea, 54,5% dintre respondenți considera ca in 2021 economia Romaniei se va situa peste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Managerii romani sunt convinsi ca in 2021 economia Romaniei va depasi nivelul din 2019, iar companiile in care activeaza vor inregistra in acest an cifre de afaceri mai mari decat in 2019. Acestea sunt concluziile unui barometru de opinie realizat in randul managerilor din Romania de catre EXEC-EDU,…

- Florin Cițu se lauda ca a trecut Romania cu bine prin cea mai grava criza din ultimii 100 de ani! Nu de aceeași parere sunt și managerii romani, care spun ca ce s-a intamplat in 2008-2009 a fost mai grav. Managerii sunt convinsi ca in 2021 economia Romaniei va depasi nivelul din 2019, iar…

- Cuza și Emi sunt doi dintre cei 18 concurenți de la „Asia Express”, sezonul 4. Ei fac echipa pe „Drumul Imparaților”, iar acum, chiar de pe traseu, transmit primele impresii. „Cu siguranța Asia Express nu e ca la TV”, a menționat Emi in interviul sau recent pentru a1.ro. „De cand am inceput cursa, in…

- "Austeritatea nu a dus la rezultate bune dupa criza economica din 2008" Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Austeritatea nu a dus la rezultate bune dupa criza economica din 2008 și nu este o soluție nici pentru a depași greutațile generate de pandemie, a declarat presedintele Klaus Iohannis.…

- Euro va depasi 5 lei pana la jumatatea anului viitor, iar criza economica generata de pandemie se va resimti pana spre finalul anului 2022, potrivit Indicatorului de Incredere Macroeconomica, realizat de CFA Romania.

- “Perspectivele depasirii pandemiei COVID ii fac pe majoritatea managerilor din Romania sa fie optimisti, insa destul de rezervati in privinta viitorului. 71% dintre oamenii de afaceri chestionati intr-un barometru Sierra Quadrant estimeaza ca economia va iesi cu adevarat din criza abia in a doua parte…

- Urmare a demiterii ministruluisanatații – Vlad Voiculescu, liderii USR Alba au avut o reacție prompta, exprimata prin intermediul unui comunicat de presa pe care il redam mai jos: ” Jocurile politice lansate miercuri de premierul Florin Cițu demonstreaza doar ca acesta este disperat sa-și acopere…

- Sapte din zece manageri (67%)), precum si sase din zece directori generali din Romania (59%) s-au declarat increzatori in digitalizarea companiilor pe care le reprezinta si au mentionat ca cunostintele necesare pentru a gestiona acest proces, arata un studiu de specialitate ce a vizat digitalizarea…